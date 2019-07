Cozzolino alla guida dell'Aiga, le congratulazioni di Ricci La nota del responsabile dipartimento giustizia del coordinamento provinciale di Forza Italia

Il Responsabile del Dipartimento “Giustizia” del Coordinamento provinciale di Forza Italia Benevento, Giuseppe Ricci, esprime “gli auspici di proficuo lavoro” all'indirizzo dell'avvocato Domenico Cozzolino, appena designato alla guida della Sezione di Benevento dell'Aiga - Associazione italiana Giovani Avvocati. Il giovane professionista paolisano, in particolare, resterà alla guida del sodalizio fino al 2021.

“Auguro al collega Cozzolino – prosegue Ricci, anche vicesindaco di San Giorgio del Sannio –di poter porre in essere un lavoro quanto mai proficuo rispetto a quelli che sono tutti gli ambiti della “mission” sociale dell'Aiga. In particolare penso alla tutela dei diritti dell’avvocatura, alle garanzie da assicurare ai praticanti ed ai neoavvocati, verso un idoneo percorso di formazione, ed alla vigilanza da condurre sul rispetto di principi quali quelli di processo equo e di congrua durata”.

“Come ovvio – chiude il Responsabile del Dipartimento “Giustizia” in seno al Coordinamento provinciale forzista – estendo medesimi auguri ai restanti componenti dell'eletto direttivo, ovvero gli avvocati Marino, Faiella, De Lorenzo, Canelli, Camilleri, Marino, Capuozzo, Tangredi, Trotta e Boscarelli”.