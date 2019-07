Rubinetti a secco a Benevento, ecco dove Interruzione per lavori sulla rete

Gesesa comunica che a causa di un intervento di manutenzione urgente sulla rete idrica, per riparazione di una perdita in via Avellino, già in corso di esecuzione, si rende necessaria l’interruzione della fornitura idrica alle utenze nelle seguenti zone: - Via Avellino, Piazza Castello, Piazza Risorgimento, Viale dei Rettori, Via De Caro, Via Ferrelli, Via Cupa Ponticelli, Via Ponticelli, Via Cimitero, via Camerario, via Tenente Pellegrini, Piazza Piano di Corte e relative traverse.

L'interruzione sarà per il tempo strettamente necessario alla riparazione che si prevede di concludere entro le ore 21.00.

GESESA ricorda che è sempre attivo il numero verde per emergenze e guasti 800 51 17 17.