Elezione rettore unisannio, si va al secondo turno Votazione fissata per il 18 e 19 luglio

Al termine della prima tornata elettorale per il rinnovo della carica di Rettore dell’Università degli Studi del Sannio la votazione è risultata valida raggiungendo il quorum di partecipazione al voto, con l’87% degli aventi diritto.

Tuttavia, entrambi i candidati non hanno raggiunto il numero di voti necessario per essere eletti in prima votazione, ai sensi dello Statuto di ateneo. I candidati hanno riportato il seguente numero di voti:

prof. Gerardo Canfora voti 112

prof. Luigi Glielmo voti 104

Il secondo turno di votazione è fissato per il 18 e 19 luglio.