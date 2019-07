Tornano le giornate ecologiche, ecco dove La zona sarà chiusa al traffico dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

"In occasione della 'Giornata Ecologica', in programma domenica 21 luglio nella zona Mellusi-Atlantici, sarà vietata la circolazione a tutti i veicoli a motore in ambito urbano dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30". E' quanto comunicato in una nota dell'Ente comunale, in cui viene precisato che saranno istituiti "i seguenti punti di chiusura alle zone interdette: via del Sole, incrocio con via delle Puglie; viale Mellusi, incrocio con via Meomartini; via Solimene, incrocio con via S. Rosa; via Giordano, incrocio con via S. Rosa; via Nicola Sala, incrocio con via S. Rosa; via Giustiniani, incrocio con via S. Rosa; via De Caro, incrocio con traversa parallela al viale Mellusi; via da Monteforte, incrocio con viale Mellusi; piazza Risorgimento, incrocio con viale Mellusi-via Perasso; viale dei Rettori, incrocio con via Pertini. Saranno esclusi dal divieto - prosegue la nota - i mezzi pubblici, di soccorso e d’emergenza, i mezzi delle forze di polizia, le autovetture elettriche e a gas, le biciclette a pedalata assistita, le auto Euro 5 e i veicoli con permesso disabile".