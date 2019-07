Nigeriano pulisce strade: in regalo soldi per rivedere i suoi Festa a sorpresa per Francesco: potrà comprare un biglietto per rivedere la sua famiglia

Una festa in suo onore per ringraziarlo di quanto fa per la città, un regalo che gli consentirà di tornare a casa, in Nigeria. E' il tributo a Francesco, il ragazzo nigeriano che a Benevento si rende utile pulendo le strade, sfalciando erbacce, tenendo puliti i quartieri in cambio di qualche offerta.

Un'attività che non è passata inosservata a molti cittadini, con qualcuno che ha deciso di ricambiare, sfruttando il potere dei social.

Rosario, con la sua pagina “Il Disturbatore dei Vip”, ha immaginato di ringraziare Francesco, con una raccolta di fondi tra i beneventani e poi una festa finale in cui consegnare quanto raccolto: “L'iniziativa si è diffusa subito – racconta Rosario – e abbiamo riempito due salvadanai, raggiungendo una somma raggiuardevole. In tanti hanno apprezzato l'opera quotidiana di Francesco per il decoro della città e hanno voluto premiarlo”.

Ieri ai campetti di Cretarossa la festa: “L'abbiamo portato con una scusa, si è ritrovato di fronte una coreografia con tutti i ragazzi che formavano la scritta “Grazie Francesco” e poi fumogeni e una partita per lui”.

Si è commosso Francesco, di fronte a tanto affetto, ed è rimasto senza parole quando gli sono stati consegnati i soldi che gli serviranno per andare a far visita alla sua famiglia lasciata in Nigeria.

Non è il primo caso in cui il grande cuore dei beneventani si apre nei confronti di chi arriva da lontano; si ricorderà di Emran Iman, il giovane venditore di rose che ricevette un omaggio simile.