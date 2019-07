Centro disabili chiuso, Mastella: tuteleremo i ragazzi Il sindaco sulla questione del centro polifunzionale E' più bello insieme al Rione Libertà

“La mia idea è che il centro possa proseguire nelle sue attività ma ci sono problemi che riguardano il 2017 quindi chiamano in causa l'Osl (l'organismo straordinario di liquidazione per la procedura di dissesto). Dovrebbero partecipare ad un bando di gara, spero vada bene però in questo caso c'è anche un'autonomia dei dirigenti con i quali c'è stato uno scontro”.

Clemente Mastella riassume così il caso del centro polifunzionale per disabili E' più bello insieme al Rione Libertà. La struttura dal primo luglio è chiusa per alcune problematiche con il Comune che riguarderebbero secondo l'ente il titolo di godimento del bene, per il centro la corresponsione di crediti e debiti verso il Comune.

“In ogni caso – prosegue – occorre seguire le norme ma sono sicuro che non ci sono difficoltà particolari e faremo di tutto per tutelare i ragazzi”.