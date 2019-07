Unisannio, siglato accordo con il Giappone Il progetto prevede la possibilità di lavorare a progetti di ricerca comune

Studenti e docenti pronti a partire alla volta del Giappone. E' stato siglato questa mattina a Benevento dall'Università degli studi del Sannio, infatti, un accordo di cooperazione internazionale con l'Università giapponese. Un accordo di collaborazione didattico-scientifica che consentirà di portare avanti progetti di ricerca, scambio di docenti e ricercatori e darà anche agli studenti sanniti la possibilità di svolgere periodi di studio presso la prestigiosa università nipponica. Si rafforza così l'asse Sannio – Giappone: “Un asse – ha spiegato Filippo De Rossi, Rettore dell'Ateneo sannita - che esiste già visto che ci sono altri accordi con altre Università giapponesi. L'accordo di oggi in particolare è con l'Università più antica del Giappone e ha per oggetto i temi dell'energia. La collaborazione è molto importante poiché hanno una visione dell'energia molto ampia perché va dalle centrali nucleari, che in Giappone hanno in larga misura come sappiamo anche dagli ultimi problemi di qualche anno alla centrale di Fukushima, alle rinnovabili. Già questo pomeriggio i colleghi si tratterranno per lavorare a un progetto di ricerca comune e avremo la visita reciproca sia di studenti che di docenti e personale tecnico amministrativo”.

Il progetto, dunque, della durata di quattro anni, consentirà a studenti e docenti dell'ateneo sannita di partire presto per il Giappane: “Il progetto – ha spiegato Carlo Roselli, referente del progetto – si caratterizza proprio per la possibilità di promuovere uno scambio tra docenti e studenti nell'area del campo di ricerca in area ingegneristica e prevede la possibilità per gli studenti di effettuare dei soggiorni presso la loro Università in modo da avvicinarsi alla loro culturale e condividere le attività di ricerca”.