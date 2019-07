Unisannio, Gerardo Canfora è il nuovo Rettore La fumata bianca questo pomeriggio al termine della seconda votazione

Al termine della seconda votazione per il rinnovo della carica di Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, è proclamato eletto nuovo Rettore dell'Ateneo, per il sessennio dal 1 novembre 2019 al 31 ottobre 2025, il professor Gerardo Canfora. "Le votazioni - si legge in una nota dell'Ateneo sannita - si sono svolte nei giorni del 18 e 19 luglio ed hanno visto un’affluenza elettorale di oltre il 90 per cento e un totale di 333 votanti, complessivamente tra personale docente e ricercatore, personale tecnico-amministrativo e studenti. Il professor Gerardo Canfora ha ricevuto 129 preferenze. Il professor Luigi Glielmo ha ricevuto 100 voti".