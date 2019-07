Barone (Asi): "Con Rettore Canfora slancio per l'UniSannio" "Saprà dare ulteriore spinta e lustro all'ateneo sannita"

“Auguri e complimenti al neo rettore dell'Università del Sannio Gerardo Canfora". Così il presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone.

"Avendo avuto modo di apprezzare le doti del professore Canfora da collega consigliere del Consorzio Asi con la presidenza Perifano, sono convinto – scrive Barone - che egli, dall'alto delle sue capacità, saprà dare ulteriore spinta e lustro all'ateneo sannita".

"Sono convinto che con il professore Canfora si potrà fare ulteriormente sistema tra mondo accademico e mondo produttivo. E' indispensabile per il settore industriale poter contare su un polo universitario che dia risposte alle esigenze non solo di ricerca ma anche di eccellenze. E' evidente che i temi principali sui quali confrontarsi, per un nuovo modello di marketing territoriale, sono quelli dell'innovazione e delle nuove tecnologie. E in questa direzione il rettore Canfora è sicuramente una garanzia", conclude il presidente dell'Asi Barone.