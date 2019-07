Gemellaggio tra Ginestra degli Schiavoni e la città di Ozegna La cerimonia alla Rocca dei Rettori

Nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori è stato celebrato il gemellaggio tra i Comuni di Ozegna (TO) e Ginestra degli Schiavoni, alla presenza dei rispettivi sindaci Sergio Bartoli e Zaccaria Spina. A fare gli onori di casa il Consigliere provinciale delegato e sindaco di Airola, Michele Napoletano. Alla cerimonia erano presenti Amministratori comunali e cittadini di Ozegna e Ginestra degli Schiavoni. "Il gemellaggio - viene evidenziato in una nota - nasce anche dal fatto che il Sindaco del Comune del torinese è originario di Ginestra degli Schiavoni: da tempo trasferitosi in Piemonte. Nel portare il saluto del Presidente della Provincia di Benevento, il Consigliere Michele Napoletano ha illustrato il valore ed il significato dei gemellaggi tra i Comuni italiani ed europei nell’ottica di una crescita comune delle collettività amministrate ed ha illustrato i rapporti socio-economici che insistono tra Piemonte e Sannio ed, in particolare, con la sua stessa Città di Airola a ragione di insediamenti produttivi nel settore dell’automotive. Il sindaco Spina ha, dal canto suo, voluto rendere omaggio ai tanti concittadini di Ginestra degli Schiavoni presenti in Piemonte ed in particolare al suo omologo di Ozegna. Il Sindaco Bartoli, invece, ha ringraziato la comunità sannita per l’accoglienza ed il calore ed ha auspicato sempre più stretti rapporti tra le due comunità. Gli ospiti di Ozegna sono stati quindi accompagnati in un tour per la Città di Benevento e, quindi, sono stati ospiti del Sindaco di Pietrelcina, Domenico Masone".