Canfora rettore, Bosco: "Ateneo polo di ricerca e formazione" Il commento all'indomani dell'elezione del nuovo rettore dell'Università del Sannio

Fioravante Bosco, segretario generale aggiunto della Uil Avellino/Benevento, plaude all’elezione del professor Gerardo Canfora, nuovo rettore dell’Università degli Studi di Benevento per i prossimi sei anni. “Rivolgo al professor Gerardo Canfora i miei auguri - commenta Bosco - affinché l’Ateneo sannita possa costituire, ancor di più, un fondamentale e strategico polo di ricerca e di formazione per i giovani studenti sanniti, e non. Voglio sperare che intorno all’Università possa rinascere una speranza di ripresa economica e sociale del nostro territorio, così frustrato dalle ultime vicende politiche e governative che hanno impoverito le aree interne del Paese. Peraltro, con il professor Canfora, nel recente passato, ho fatto cinque anni di esperienza al governo del Consorzio per lo sviluppo dell’area industriale di Benevento, che hanno consentito all’Ente di risollevarsi dopo gli anni bui di un lungo commissariamento. Infine, rivolgo un pensiero al professor Filippo De Rossi, rettore uscente, per il suo ottimo lavoro svolto a favore dell’Università e degli studenti”.