Ritiro ingombranti, saranno dimezzati i tempi di attesa Resta sempre operativo l'ecocentro a Margiacca per consegna diretta

"Come previsto dal nuovo contratto di servizio tra Asia s.p.a. e Comune di Benevento, che mira anche ad un generale miglioramento delle attività affidate, da lunedì 29 luglio, i tempi di attesa per il recupero degli ingombranti richiesti degli utenti saranno abbattuti del 50%".

Lo annunciano Luigi De Nigris, Assessore Raccolta differenziata Ciclo dei rifiuti e Donato Madaro, Amministratore Unico Asia s.p.a.

"Dagli attuali 16 appuntamenti si passerà infatti a 32 appuntamenti giornalieri, sui quattro giorni a settimana (da lunedì al giovedì) previsti dal servizio. Per evitare disparità di trattamento, sarà data priorità agli appuntamenti più lontani nel tempo. A tal fine, il personale dell'Asia contatterà gli utenti per segnalare la possibilità di anticipare la data del ritiro. Resta in ogni caso invariata la possibilità di consegnare direttamente i materiali presso l'Ecocentro comunale di contrada Fontana Margiacca, operativo tutti i giorni, esclusi i festivi, dove si continuano a registrare migliaia di conferimenti al mese da parte dei privati. Nell’occasione si ricorda che il ritiro degli ingombranti è assolutamente gratuito e che l’Asia s.p.a., per evitare l’abbandono dei materiali ingombranti lungo le strade cittadine, ha anche previsto la possibilità di stipulare specifici accordi per i ritiri più impegnativi (del tipo 'svuota cantine'), con l’applicazione di tariffe molto economiche e vantaggiose.