Smog, De Nigris: "Stop auto e controllo delle caldaie" "Bene le giornate ecologiche, ma da settembre al via l'iter per il bollino verde"

Ancora una domenica di stop alle auto a Benevento. Ieri la chiusura del traffico veicolare ha riguardato la zona alta della città dal viale Mellusi al viale Atlantici. Un blocco alla circolazione stradale stabilito nell'ambito di una serie di chiusure programmate dall'amministrazione comunale per combattere lo smog in città e che proseguiranno anche ad agosto. Un provvedimento che per il momento sembra registrare un bilancio positivo. Come evidenziato dall'assessore all'Ambiente, Luigi De Nigris che punta soprattutto sull'effetto programmazione: “Il bilancio è positivo perché in questo modo i cittadini hanno la possibilità di programmare le loro attività e nel caso dovessero esserci altre difficoltà cercheremo di porre rimedio, ma erano misure che andavano prese poiché riguardano la qualità dell'aria”. Il delegato alle politiche ambientale per tanto assicura che proseguirà “il piano strutturale con le dieci giornate ecologiche preventivate e che prevede nuovi stop alle auto anche ad agosto e settembre”, ma chiarisce: “Qualora dovessero esserci nuovi sforamenti allora si procederà con nuove ordinanze di chiusura contingenti”.

Il piano predisposto dal comune, inoltre, sarà presto ampliato con nuovi provvedimenti a partire dal controllo delle caldaie: “Uno dei problemi principali – ribadisce De Nigris - era dovuto al riscaldamento domestico e a settembre partiremo con la campagna del 'bollino verde' per controllare tutte le caldaie a partire dagli edifici pubblici fino a quelli privati. A settembre, pertanto, partirà l'iter in quanto si tratta di censire circa 22mila utenze e va fatta una campagna di informazione”. Un lavoro non certo facile che prevede l'avvio di “un'attività molto complessa” e che rientra tra le iniziative volte a “garantire un miglioramento della qualità dell'aria in città”.