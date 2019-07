Lutto a Benevento: addio a Pasquale Mazzone Project manager, stimato professionista, si è spento nella notte

E' scomparso nella notte Pasquale Mazzone, noto professionista della città, commercialista e project manager al vertice della Rete delle associazioni per la valorizzazione e promozione turistica di Benevento. Noto per aver portato avanti con tenacia, professionalità e abnegazione settori come le politiche giovani e per aver reso un patrimonio della città manifestazioni come “Benevento Città in Fiore”.

Un lutto che colpisce anche le redazioni di Ottopagine e Ottochannel: Pasquale era il cognato della collega Sonia Lantella. A Sonia e alla famiglia vanno le più sentite condoglianze e l'abbraccio delle redazioni di Ottopagine e Ottochannel.