Schipani (IoXBenevento): "Con Mazzone il Sannio perde tanto" "Dolore profondo per la sua scomparsa"

"Il presidente Giuseppe Schipani e l’associazione Io x Benevento tutta, si stringe al dolore dei propri cari per la dipartita del Project manager Pasquale Mazzone. Con il dottor Mazzone, Io x Benevento aveva iniziato alcune collaborazioni: la prima ad aprile 2019, attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa con l’associazione Informagiovani, della quale il dottor Mazzone ne era presidente, per quanto riguarda ‘Resto al Sud’, incentivo per sostenere la nascita di nuove attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno. Altro protocollo riguarda ‘ Benevento città in fiore’ per la valorizzazione e la promozione turistica del territorio sannita. Io x Benevento rinnova il suo profondo dolore per la grave perdita che ha colpito il territorio sannita".