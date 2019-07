"Al Rummo ho ricevuto cure eccellenti e umanità: grazie" Un paziente ringrazia l'ospedale per l'umanità e il livello delle cure ricevute: "Non è scontato"

Una situazione d'emergenza, la competenza dei medici e i sorrisi, l'umanità respirata in una situazione difficile. Per questo un paziente, Vincenzo Barbato Romano, ha ringraziato il Rummo di Benevento.

Questa la sua lettera: "Scrivo, spinto da un sincero e profondo sentimento di gratitudine. In un momento storico in cui troppo spesso si sente parlare di malasanità in Italia, e fin troppe volte il nostro nosocomio cittadino è oggetto di severe critiche, ho potuto constatare l’elevato livello di competenze professionali espresse all’interno dall’AORN “Gaetano Rummo” di Benevento. Mi riferisco in particolare alla U.O.C. di Chirurgia d’Urgenza diretta dal dottor Maurizio Buonanno. Un intervento chirurgico eseguito in condizioni d’urgenza, comporta sempre un grande impatto psicologico nonché fisico. L’aspetto emotivo gioca un ruolo importante e insieme alle cure mediche, fondamentali per sopravvivere, occorre quel sostegno che dia la forza a paziente e familiari di andare avanti, mettendo in fila, l’uno dopo l’altro, attimi che sembrano eterni.

Nel reparto di Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale “Gaetano Rummo” di Benevento ho respirato e avvertito quel sostegno, giorno dopo giorno, mentre un momento dopo l’altro, ho apprezzato la passione con cui ogni singolo operatore, medico, infermiere o personale di servizio che fosse, ognuno a suo modo, si è dedicato quotidianamente a me.

Sorrisi, frasi non scontate, parole di sostegno e di conforto non costano nulla, ed in questo reparto mi sono stati donati con generosità: gli infermieri mi hanno assistito e accudito con amore ed attenzione, i medici hanno agito con grande competenza, scrupolosità e umanità. Le capacità professionali tecnico-chirurgiche di altissimo livello, la facile accessibilità ai rapporti con il personale medico e infermieristico, la disponibilità costante nel fornire spiegazioni e nel preoccuparsi di aggiornare me ed i miei familiari, hanno reso e continuano a rendere, essendo l’iter clinico non ancora concluso, questa mia disavventura meno amara.

A tutto questo personale, altamente qualificato, che tra infinite difficoltà economiche, organizzative e logistiche, continua a credere con fermezza nella propria difficile missione, voglio esprimere la mia gratitudine e quella della mia famiglia e la mia riconoscenza per avermi accompagnato e sostenuto in questa esperienza".