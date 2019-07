Il cordoglio del sindaco per la morte di Pasquale Mazzone "Manager che ha avuto sempre a cuore le sorti della nostra città"

"Apprendo con dolore la notizia della prematura scomparsa di Pasquale Mazzone, un manager che ha avuto sempre a cuore le sorti della nostra città sia nella veste di componente dell’Ufficio di Staff del Presidente della Provincia che come guida della Rete delle associazioni per la valorizzazione e promozione turistica di Benevento". Così il sindaco Clemente Mastella sulla morte di Pasquale Mazzone, 52 anni, di Benevento, manager e commercialista molto conosciuto in città per via delle sue iniziative volte sempre alla crescita culturale e turistica di Benevento.

"A lui - ricorda il primo cittadino - si devono tante iniziative che hanno contribuito a valorizzare la nostra città, tra cui la recente “Benevento Città in Fiore”. Ai familiari giungano le mie più sentite condoglianze".