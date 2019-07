Sciopero nazionale e mancato pagamento stipendi,agitazione Ugl L'adesione degli autoferrotranvieri di Benevento. A Benevento attesa per il pagamento mensilità

L'Ugl Fn Autoferrotranvieri di Benevento aderisce allo sciopero nazionale del trasporto pubblico locale indetto per domani in tutta Italia. Gli autoferrotranvieri incroceranno le braccia nel rispetto degli orari che fanno parte delle fasce garantite per i pendolari.

L'Ugl trasporti sannita interviene anche per quanto riguarda il ritardo dei pagamenti degli stipendi per i dipendenti della Trotta Mobility dove “permane lo stato di agitazione di tutto il personale fino al pagamento delle dovute spettanze di giugno e della quattordicesima mensilità. In maniera ufficiosa – spiegano dall'Ugl – hanno però comunicato che le stesse verranno elargite in tempi brevi entro la settimana corrente. Restiamo in attesa di sviluppi positivi in merito alla vicenda ma se ciò non dovesse accadere, siamo pronti a porre in atto tutte le azioni sindacali nel rispetto della normativa vigente”.

Tornando invece alla proclamazione dello sciopero nazionale, la Federazione Nazionale UGL Autoferrotranvieri denuncia lo stato di criticità raggiunto dal settore del trasporto pubblico locale, unito alla mancanza di un confronto di merito con il Ministro dei Trasporti e, conseguentemente, con il Governo, “ritenuto indispensabile per evitare che l’assenza di politiche generali di corretta e proficua gestione danneggino ancor più gravemente la situazione in cui versano le lavoratrici ed i lavoratori del settore, oltre che l’utenza tutta”. La Federazione stigmatizza, altresì, “la preoccupante latitanza da parte del dicastero competente in merito alle politiche per la sicurezza, intesa come safety e security, che aggravano maggiormente un sistema della mobilità già sottoposto a forti stress organizzativi”.