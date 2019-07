Caldo record, Mastella: "Anziani e bimbi non escano di casa" In vista del caldo record di domani

In vista del caldo record in arrivo su gran parte del sud e su Benevento città il sindaco, Clemente Mastella, attraverso i social ha invitato gli anziani a non uscire e i genitori a evitare di esporre i bimbi al gran caldo. Questo il post social del primo cittadino: "Domani e dopo ondata di caldo terribile . Consiglio agli anziani come me di stare in casa o nei luoghi freschi , di non uscire nelle ore più calde . Dico ai genitori di stare attenti ai bambini. Per il resto la vostra saggezza da come regolarsi"