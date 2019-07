Benevento nuova capitale del sesso a pagamento Da una ricerca emerge che è la città più conveniente

Benevento la città più economica, Napoli quella dove la qualità è più alta: questo secondo le recensioni degli utenti. E no, non si parla di alberghi e ristoranti e di un popolare portale in cui gli utenti valutano strutture, pietanze e personale: il principio è lo stesso, il nome simile, ma in questo caso si parla di escort.

Ebbene, da una ricerca dello stesso portale emerge che la Campania è tra le regioni con i prezzi meno competitivi per prestazioni delle Escort.

Le oltre 30.000 recensioni scritte negli ultimi anni sulle sex worker campane hanno delineato le seguenti posizioni in classifica per prezzo e qualità.

Avellino 87esima posizione per prezzo, 100esima per qualità

Benevento 100esima posizione per prezzo, 98esima per qualità

Caserta 99esima posizione per prezzo, 49esima per qualità

Napoli 69esima posizione per prezzo, 21esima per qualità

Salerno 78esima posizione per prezzo, 54esima per qualità

Grazie ai dati forniti dal sito possiamo mettere a confronto il numero di escort attive in media durante un mese in una città, insieme al prezzo medio delle prestazioni ed altri indicatori, per fotografare il comportamento delle professioniste del sesso nelle diverse città della regione. Emerge dunque che Benevento è la provincia campana più conveniente per gli amanti del sesso a pagamento, con 132 escort attive, di cui il 48% offre servizi al di sotto dei 50 euro.



Seguono Avellino (93 escort con il 40% sotto ai 50 euro), Salerno (546 escort con il 38% sotto i 50 euro), Napoli (871 escort con il 36% sotto ai 50 euro), Caserta (546 escort con il 34% sotto ai 50 euro).