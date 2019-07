Zone economiche speciali. Barone: "Finalmente buone notizie" Il presidente dell'Asi Barone: "32 milioni di euro stanziati per L'Irap primo importante passo"

“Finalmente qualcosa inizia a muoversi per le Zes. L'ultima delibera approvata dalla Giunta Regionale della Campania sull'appostamento delle risorse per le Zone Economiche Speciali è sicuramente una buona notizia”.

Così il presidente del Consorzio Asi della Provincia di Benevento, Luigi Barone, che spiega: “Questi 32 milioni di euro stanziati per l'Irap rappresentano un primo ed importante passo affinché le Zes diventino realtà. Ulteriori risorse, così come previsto dalla delibera, saranno appostate per gli esercizi successivi”. Per Barone, inoltre, “aver previsto nella stessa delibera anche risorse per attività di marketing dei settori di eccellenza presenti sui territorio è un ulteriore passo in avanti per promuovere il sistema produttivo campano”. A seguire, il numero uno dall'Asi sannita rilancia sulle Zes: “In tutte le realtà del mondo dove sono state applicate si è creato sviluppo e nuova occupazione, per cui gli esempi sono tutti positivi e bisogna solo accelerare per attrarre nuovi investitori”. Infine, Barone ringrazia “l'assessore regionale Marchiello che si sta prodigando, con la sua struttura, per completare l'iter burocratico delle Zes e dare attuazione alle stesse”.