Sequestro locali Rummo, Schipani: "Avevamo ragione" "Ringraziamo i Nas: noi le carenze le avevamo già segnalate"

Rivendica le segnalazioni fatti relativamente alla sicurezza e alle condizioni del Rummo l'associazione Io X Benevento, che così commenta il sequestro di alcuni locali della struttura: "Dopo aver appreso del provvedimento di sequestro preventivo dei locali del servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell’ A.S.L. di Benevento dell'azienda Ospedaliera “San Pio”, disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento ed eseguito dai Nas di Salerno; Io x Benevento ringrazia il Nucleo Antisofisticazione e Sanità per aver verificato alcune carenze strutturali e organizzative che la nostra associazione aveva provveduto a segnalare qualche tempo fa.

Fermo restando la facoltà d’uso nel termine di 60 giorni, affinché si provveda all’adeguamento della struttura ai requisiti di legge; nell'apprendere che il sequestro dei locali ospitanti il servizio psichiatrico di diagnosi e cura si sia reso necessario per il concreto pericolo che le riscontrate carenze potessero comportare per la pubblica e privata incolumità, nel ribadire il nostro apprezzamento per il grande lavoro svolto, auspichiamo che si continuino ad accertare tutte le criticità dell’ospedale ed in particolar modo tutte quelle che riguardano la parte sanitaria, organizzativa e di gestione.

Continueremo a tutelare i cittadini, battendoci affinché venga garantito il diritto alla salute, continueremo a segnalare alle Autorità Preposte tutte le inadempienze perpetrate da questo Managment che ha devastato il nostro ospedale ed ha arrecato un notevole danno di immagine alla nostra realtà".