Potabilizzazione acqua diga Campolattaro, visita a Conza Trasferta in provincia di Avellino per il tavolo tecnico per prendere visione di un altro impianto

Stamani i componenti del tavolo tecnico della Provincia di Benevento - Società Acqua Campania, incaricato di predisporre gli atti per la realizzazione del potabilizzatore della Diga di Campolattaro sul fiume Tammaro, ha visitato l'impianto analogo a servizio della diga di Conza della Campania, in provincia di Avellino, già in funzione da anni.

La visita era stata programmata da giorni per acquisire informazioni, dati tecnici ed esperienze che torneranno utili in previsione del realizzando impianto a valle dell’invaso sul Tammaro.

Il Tavolo Tecnico, coordinato da Costantino Boffa, consigliere del presidente della Regione Campania, ha difatti potuto prendere visione diretta delle attività e del funzionamento del potabilizzatore di Conza della Campania, a servizio sostanzialmente della confinante Puglia meridionale, che si avvale dell'apporto multidisciplinare di numerose professionalità (ingegneri, geometri, geologi, biologi, etc.). Accolto dal Dirigente dell'impianto di Conza, Teresa Salicone, e da alcuni responsabili dell'Acquedotto Pugliese, il Tavolo Tecnico ha visitato il potabilizzatore per alcune ore, dalla prima mattina al pomeriggio inoltrato. Erano presenti, oltre all'on.le Boffa, i componenti integrati anche da funzionari della Provincia: Angelo Cassetta, Salvatore Minicozzi, Angelo Sabatino, Gianluca Salvia, Renato Parente, Giuseppe Vacca. Alla visita hanno preso parte anche il Dirigente del Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania, Ciro Pesacane, il rappresentante dell'Autorita' di Distretto, Pasquale Coccaro, ed il sindaco di Ponte (BN), Marco Fusco, città individuata dalla Regione Campania, quale sede del potabilizzatore della Diga di Campolattaro. Al termine della visita il Tavolo Tecnico ha giudicato molto positivo e costruttivo il sopralluogo. Nei prossimi giorni sono previste nuove riunioni di lavoro.