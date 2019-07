Stipendi non pagati agli autisti bus, protesta dei dipendenti Cgil, Cisl e Uil chiedono un incontro urgente al Prefetto sulla vicenda Trotta Bus

La Cgil, Cisl e Uil trasporti di Benevento hanno chiesto un incontro urgente con il Prefetto di Benevento per discutere e denunciare ancora una volta il mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'Azienda Trotta Bus service. “Tale situazione – rimarcano i sindacati - non è più accettabile, inoltre, ad oggi, ci risulta che nemmeno la quattordicesima è stata erogata ai lavoratoti dell'azienda.

Riteniamo inammissibile questo atteggiamento, ancor più se si pensa che i dipendenti con tutte le difficoltà che sono costretti ad affrontare, con ricadute drammatiche sulle famiglie che non possono vivere senza salario, non hanno fatto mai mancare il proprio supporto per il regolare svolgimento delle corse. Nonostante il loro spirito di sacrificio ed abnegazione, sono ancora una volta sottoposti a queste umiliazioni.pur tenendo conto della irritualitá ai sensi delle normative vigenti, ma considerando la drammaticità della situazione venutasi a creare”. Ed è per questi motivi, Anzalone, Marra e Pagliuca (Cgil, Cisl e Uil trasporti) chiedono un incontro urgente con il Prefetto Cappetta e confermano lo stato di agitazione di tutti i dipendenti.