Treno storico, domenica si raddoppia per Pietrelcina Un itinerario musicale, visivo e di degustazione per i passeggeri

La CNA Campania Nord di Benevento, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, sarà protagonista, insieme alla start-up CyranoStories up di Cna hub 4.0 e alla Fondazione Ampioraggio, della prima tratta esperienziale del Sannio Express, il treno storico della Fondazione FS e della Regione Campania che, domenica (28 luglio), in occasione del Jazz festival di Pietrelcina, collegherà Napoli al comune sannita passando per Aversa, Caserta, Telese e Benevento. I passeggeri saranno accompagnati in un itinerario musicale, visivo e di degustazione in una sinergia tra operatori culturali, artigianali e turistici che CNA ha voluto fortemente.

Per il Jazz festival, dalla Stazione di Telese l'orchestra Filarmonica di Benevento con Eugenio Delli Veneri impreziosirà il viaggio cedendo il testimone, da Benevento a Pietrelcina, alla cantante Carla Fucci e al chitarrista Mattia Grimaldi, studenti del Dipartimento Jazz del Conservatorio Statale di Musicale Nicola Sala di Benevento, diretto da Giuseppe Ilario.

E il Sannio come impersonerà la parte di protagonista? "Per lo sviluppo delle aziende sannite qualità e innovazione viaggiano appaiate come su un binario - ha affermato orgogliosa Annarita De Blasio, direttore territoriale della CNA sannita -. I passeggeri vedranno sotto i loro occhi non solo il succedersi dei territori, ne scopriranno la storia, ne assaporeranno i prodotti tipici, conosceranno le aziende protagoniste, il tutto in chiave innovativa. Coloro che decideranno di pernottare per assistere al Jazz Festival non faranno che premiare i nostri sforzi, tutti indirizzati all'accoglienza e alla valorizzazione del nostro comparto artigianale".

Come? CNA e Cyrano stories hanno approntato e realizzato un servizio di storytelling: un QR Code sarà distribuito con una vetrofania applicata sui finestrini del treno, i passeggeri potranno accedere gratuitamente ai contenuti forniti, scoprendo le storie dei prodotti che degusteranno e le aziende produttrici.

Giunti a Pietrelcina, utilizzando lo stesso QR Code si avrà accesso a un itinerario narrativo per la scoperta del borgo. I passeggeri riceveranno le coordinate GPS (Google Maps), per recarsi sui luoghi narrati con un percorso geolocalizzato. La partenza del Sannio Express della Fondazione FS Trenitalia è così fissata per le 9 da Napoli Centrale. Fermate intermedie ad Aversa (9.25); Caserta (9.41); Telese-Cerreto (10.23); Benevento 10.53) con arrivo previsto a Pietrelcina per le ore 11.20.