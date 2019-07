Il Guacci cambia nome. Per Google è il "Liceo Pocho Lavezzi" Digitando su Google il nome della scuola vien fuori il cambio nome in favore dell'ex azzurro

Che il Pocho Lavezzi sia un personaggio degno di ogni stima e meritevole di apprezzamento non esiste dubbio: ogni napoletano porterà nel cuore le corse a perdifiato verso la rete avversaria, come quella a Cagliari all'ultimo minuto, o le occasioni in cui diventava imprendibile come con l'Udinese all'esordio, spesso contro la Juve, contro il Chelsea in Champions.

Insomma, indubbiamente il Pocho, ormai in chiusura di carriera in Cina, ha un posto speciale nel cuore di ogni napoletano, di chi tifa Napoli... ma oltre alla gratitudine è forse eccessivo il tributo che gli hanno riservato a Benevento.

Eh già, perché da Google emerge che l'Istituto Magistrale Guacci di Benevento abbia cambiato nome: digitando “Magistrale Guacci Benevento”, o “Liceo Scienze Sociali” compare una finestra sul social che rimanda al sito della scuola, ribattezzata tuttavia “Istituto Magistrale Pocho Lavezzi”.

E, come visibile dalla Fotogallery allegata, con ogni chiave di ricerca che rimandi all'Istituto spunta la finestra dedicata al "Liceo Pocho".

Opera ovviamente di qualche buontempone del web con l'azzurro nel cuore, sicuramente, ma sicuramente eccessivo: avesse vinto almeno uno scudetto il Pocho sarebbe stato pure un suggerimento interessante.