Morte 'papà' di Ciro, Santamaria: "Addolorato e commosso" Il messaggio di cordoglio dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja per la morte di Todesco

“Sono sinceramente commosso per la notizia – afferma Gennaro Santamaria che dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja è presidente – della scomparsa del caro Giovanni Todesco. Anche se era una notizia attesa, viste le precarie condizioni di salute in cui versava già da tempo, la sorpresa è sempre grande. Ho fatto di tutto, con la totale condivisione degli altri membri del comitato di gestione dell’Ente a partire dal Sindaco di Pietraroja Angelo Torrillo, per tributare a Todesco il giusto riconoscimento per l’importante scoperta scientifica da lui fatta. La mia presenza in compagnia del sindaco di Pietraroja prima a Verona e poi la venuta di Todesco a Benevento e Pietraroja in occasione della visita del Ministro Sergio Costa erano finalizzate a questo riconoscimento. Se il sito geopaleontologico di Pietraroja ha raggiunto una riconoscibilità mondiale lo si deve anche alla sua scoperta così come a lui si deve la nascita dell’Ente che mi onoro di rappresentare. L’unico rammarico che mi rimane e di non essere riuscito nei mesi scorsi ad organizzare una cerimonia pubblica nel suo Comune per tributargli anche davanti ai suoi concittadini il giusto riconoscimento”