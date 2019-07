Differenziata, nuovi controlli e tolleranza zero Bosco: “Dalle verifiche è emerso che molti non effettuano bene la raccolta separata”

Scatta la tolleranza 'zero' a Benevento per chi non effettua correttamente la raccolta differenziata. Dai controlli avviati lunedì scorso dalla polizia municipale, infatti, sarebbero molti gli utenti che non effettuano correttamente la separazione dei rifiuti. A tracciare un bilancio delle verifiche svolte fino ad oggi è il vicecomandante della Polizia municipale, Fioravante Bosco che garantisce controlli sempre più serrati anche per il futuro: “In alcune zone della città – rileva Bosco – è emerso che in molti non effettuano bene la differenziata e questo comporta che quando i rifiuti arrivano in discarica, in particolare per la frazione umida non vengono ritirati. Ad oggi abbiamo già effettuato un centinaio di controlli e comminato nove multe. Ma – assicura il vicecomandante – riprenderemo con le verifiche dalla settimana prossima e sarà interessata tutta la città”. Di qui l'appello ai cittadini a fare più attenzione nell'effettuare la raccolta dei rifiuti: “E' un danno per la città e per l'azienda che si occupa del servizio”, ribadisce Bosco che annuncia “tolleranza zero per i trasgressori”. E ribadisce: “E' necessario avere una differenziata a passo con i tempi. È un dovere civico, la differenziata va fatta. Al comune costerebbe di più inviare tutto nell'indifferenziato”.