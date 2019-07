Io X Benevento: "Pronti a dedicare quel mezzo busto a De Luca" L'associazione attacca il presidente della Regione dopo l'ultimo sequestro di locali Asl al Rummo

“Ricordando quanto chiesto dal Presidente della Giunta Regionale della Campania, Vincenzo De Luca, in occasione della pesudo-inaugurazione che ha riguardato i lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “G. Rummo” di Benevento, avremmo intenzione di donare una statua che raffiguri proprio il Presidente De Luca, a mezzo busto per il momento, per ringrazialo degli ottimi risultati ed obiettivi conseguiti in materia sanitaria nella nostra Provincia”.

Non sfugge l'ironia nella nota dell'associazione Io per Benevento che attacca De Luca: “Vorremmo posizionarla proprio davanti al reparto di psichiatria del Rummo, sequestrato l’altro giorno dalla Procura di Benevento dopo l’accertamento dei Nas che avevamo richiesto per problemi strutturali e che in tre anni di gestione della Sanità di De Luca – Postiglione – Picker e Pizzuti, ancora non sono stati risolti arrecando agli utenti dei pericoli per la propria incolumità. Riteniamo che la “figura” del Presidente possa probabilmente convincere, ancora una volta, tutti noi cittadini-utenti che entriamo in quell’ospedale per curarci rischiando la vita addirittura anche per pericolo di incolumità, la Procura e ai Nas, che va tutto bene e che lui è il miglior Presidente non del mondo ma dell’universo e che la dobbiamo smettere di scrivere queste cose strumentali perché non capiamo niente”.

E ancora: “De Luca dimostri spessore, senso del dovere e umiltà, non è questa la cultura istituzionale e politica che fa crescere il nostro territorio. Si assuma le sue responsabilità, mandi via Pizzuti al più presto e convochi un tavolo tecnico permanente con tutte le parti interessate per studiare le criticità e lavorare insieme per rilanciare l’A.O. S. Pio”.