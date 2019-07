La nuova scuola Bosco Lucarelli sarà un edificio nzeb L'assessore ai Lavori Pubblici, Pasquariello: la struttura sarà completamente ricostruita

La Bosco Lucarelli di via Gioberti sarà completamente ricostruita secondo standard energetici molto elevati. Un progetto possibile grazie al finanziamento di quasi nove milioni di euro che il Comune di Benevento è riuscito a recuperare per l'edificio, chiuso lo scorso inverno per problemi strutturali con gli studenti trasferiti presso la scuola di Piazzale Catullo.

La somma sarà destinata alla ricostruzione di quella scuola e permetterà di realizzare un progetto all'avanguardia. La conferma arriva dall'assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello che spiega anche come il cofinanziamento previsto non sarà a carico del Comune di Benevento ma del gse, il gestore del servizio elettrico, proprio per il basso impatto della struttura.

La nuova “Bosco Lucarelli”, infatti, sarà un edificio nzeb, acronimo di Nearly Zero Energy Building. Cioè un edificio il cui consumo energetico è quasi pari a zero. Caratterizzato da elevatissime prestazioni che riducono il più possibile i consumi per il loro funzionamento e l’impatto nocivo sull’ambiente. Questo vuol dire che la domanda energetica per riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria ed elettricità è davvero molto bassa.

“Speriamo – ha concluso l'assessore Pasquariello – che il finanziamento ottenuto sia il primo di una lunga serie che ci permetta di adeguare tutti gli edifici scolastici cittadini”.