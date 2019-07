Apple e Unisannio, nuovo corso del programma iOS Foundation L'iniziativa promosso dall'Ateneo sannita

Unisannio pubblica il nuovo bando del corso del programma iOS Foundation in collaborazione con Apple. "L’obiettivo - viene evidenziato in una nota dell'Ateneo sannita - è quello di formare aspiranti sviluppatori di applicazioni (App) per iOS, il sistema operativo dei dispositivi mobili Apple. Anche in questa edizione potranno concorrere non solo tutti gli studenti dell’Università del Sannio ma anche chiunque fosse interessato, purché in possesso del diploma superiore di secondo grado. Il 20 per cento dei posti è infatti destinato a studenti esterni all’ateneo. La domanda deve essere presentata entro il 9 settembre 2019. Il corso, riservato a un massimo di 30 partecipanti, è completamente gratuito e si svolgerà tra settembre e ottobre 2019 (per un totale di 4 settimane) nell’apposito laboratorio allestito presso l’ateneo sannita, nel Complesso di San Vittorino. Gli studenti disporranno di un kit costituito da un MacBook Pro e da un iPhone, oltre a materiale didattico e risorse condivise finalizzate alla realizzazione dell’App".

“Grazie all’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Apple, anche l’Università del Sannio partecipa all’ambizioso progetto di formazione in Campania su cui il colosso di Cupertino ha investito molto - ha spiegato il professor Umberto Villano, direttore del Dipartimento di Ingegneria -. Anche per questo quarto corso ci aspettiamo un numero elevato di domande. Si tratta di un’occasione formativa imperdibile. Le migliori idee prodotte sotto forma di App saranno, infatti, proposte sul mercato elettronico”.