Differenziata, nuova campagna di sensibilizzazione Lombardi: “Una campagna capillare che coinvolgerà dalla scuole agli uffici”

Una campagna capillare che coinvolgerà dalle scuole agli edifici pubblici e che prenderà il via proprio in occasione di grandi eventi. Si punta così a coinvolgere al massimo la cittadinanza e tenere alta l'attenzione sull'importanza di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti. Raccolta che, secondo quanto emerso dai recenti controlli effettuati dalla polizia municipale, in molti non effettuerebbero correttamente. Ecco allora un programma di iniziative che andranno ad affiancare i progetti già in campo, come le Giornata ecologiche. Ad illustrarle è la presidente della commissione Ambiente, Romilda Lombardi che ricorda: “L'ultima campagna di sensibilizzazione al comune è stata realizzata nel 2010, quindi è giunto il momento di ricordare ai cittadini come deve funzionare correttamente la raccolta differenziata”. Di qui la predisposizione di una serie di iniziative che mirano a incentivare una maggiore attenzione della cittadinanza nell'effettuare la separazione dei rifiuti: “Già dal 25 agosto con 'Città spettacolo' ci sarà un'iniziativa che prevede la distribuzione di brochure informative nei luoghi di maggior interesse culturale della città, dove ci saranno stand con volantini sul corretto conferimento dei rifiuti. Una campagna di sensibilizzazione – aggiunge la presidente della commissione Ambiente - che da settembre coinvolgerà anche le scuole e gli uffici pubblici”. Intanto proseguirà l'appuntamento con le giornate di sensibilizzazione nei vari quartieri cittadini “così come previsto dal calendario già predisposto - afferma Lombardi - che prevede non solo la chiusura al traffico del quartiere di volta in volta interessato dall'iniziativa, ma anche una giornata di sensibilizzazione, come sempre con il coinvolgimento dei comitati di quartiere”.