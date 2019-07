Guasto rete idrica, rubinetti a singhiozzo: ecco dove La Gesesa assicura: "Operatori al lavoro per intercettare il problema e normalizzare il servizio"

"A causa di un guasto verificatosi nella zona di Torre Alfieri e contrada Ripazzecca a Benevento, da giorni si sta verificando mancanza di acqua o abbassamento di pressione". A comunicarlo, in una nota, la Gesesa di Benevento che in merito precisa: "Si tratta di un territorio vasto e condotte in forte pendenza molte delle quali attraversano territori impervi e quasi inaccessibili. Le squadre degli operatori della Gesesa - assicura l'azienda che si occupa del servizio in città - stanno effettuando manovre al fine di intercettare il problema.

Gesesa si impegna quanto prima a normalizzare il servizio e comunicare aggiornamenti in tempo reale".