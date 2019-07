Guasto riparato: portata idrica torna alla normalità Il comunicato di Gesesa

GESESA comunica che il guasto in zona Torre Alfieri e c/da Ripasecca è stato individuato, pertanto la situazione si è normalizzata.

Ai cittadini l'azienda spiega: "GESESA si scusa per i disagi non derivanti dalla propria attività di gestione e ricorda che è sempre attivo il numero verde per emergeresti e guasti 800 51 17 17".