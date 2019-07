Rifiuti, controlli serrati: trasgressori nel mirino - FOTO Campane ancora prese d'assalto, Madaro: "Lavoriamo per rimuoverle ma spesso non nemmeno piene"

Dal rione Libertà a Pacevecchia, nuovi controlli per verificare il rispetto della raccolta differenziata. Un'azione avviata la scorsa settimana dal comando di polizia municipale per monitorare il corretto conferimento dei rifiuti. Verifiche da cui era emerso un netto calo dell'attenzione da parte dei cittadini nel conferire correttamente l'immondizia. Questo pomeriggio l'azione della polizia municipale di Benevento è proseguita al quartiere Pacevecchia dove sono stati monitorati cassonetti di condomini e abitazioni private. Già la scorsa settimana, come si ricorderà, il vicecomandante Fioravante Bosco aveva annunciato la prosecuzione anche nel corso di questa settimana dell'azione di controllo in tutto il territorio cittadino. Verifiche che si sarebbero rese necessarie proprio a causa di una non corretta separazione dei rifiuti da parte di molti utenti.

Intanto persiste il problema dell'abbandono dei rifiuti nei pressi delle campane di vetro (vedi fotogallery). Un'annosa questione più volte affrontata dall'Asia che ha programmato già la rimozione delle campane per la raccolta del vetro. Un provvedimento che “dovrebbero diventare operativo per ottobre - conferma l'amministratore unico dell'Asia, Donato Madaro - intanto rileviamo che la campane non sono mai piene, questo non giustifica dunque l'abbandono dei rifiuti che oltretutto diventa un ulteriore costo per la rimozione”. Nei pressi delle campane, infatti (vedi foto) è possibile notare la presenza di rifiuti di ogni genere, non solo bottiglie di vetro che pure andrebbero smaltite all'interno delle apposite campane. Di qui l'appello ai cittadini “ad una maggiore attenzione non solo nel conferimento dei rifiuti ma anche nel corretto smaltimento rispettando il calendario di raccolta”.