Giovedì pomeriggio interruzione idrica in alcune zone La comunicazione di Gesesa per un intervento a contrada Ripamorta

Gesesa comunica che a causa di un intervento di manutenzione sulla rete idrica in contrada Ripamorta, del comune di Benevento, sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di giovedì 01 agosto 2019, nelle seguenti zone:

Piazza Basile, Via Valfortore, Via Acqua Fredda e Contrada Ripamorta

GESESA ricorda che é sempre attivo il numero verde per emergenze e guasti 800 51 17 17.