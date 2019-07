No al panino da casa. Mastella: evviva l'uguaglianza tra ceti Il sindaco commenta la sentenza della Cassazione

“Quante cattiverie contro di me e la mia amministrazione perché sono stato sempre contrario al panino libero a scuola”.

Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella commenta la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione che dice no al panino da casa accogliendo il ricorso del Comune di Torino e del ministero dell’Istruzione, e ribaltando una pronuncia favorevole ai genitori degli alunni che preferivano alla mensa il pasto portato da casa.

“L’ insistenza maggiore ad attaccarmi – prosegue Mastella - è venuta dai Cinque Stelle e da altri isolati ed intrepidi antagonisti per ideologia: gli ideologi del panino libero. Ora la Cassazione dà ragione a me ed oggi ha sentenziato: nessun panino libero a scuola. Evviva la democrazia e l’eguaglianza tra ceti. E da noi la mensa è anche buona. Ciao ragazzi. Buona estate a voi dal vostro sindaco”.