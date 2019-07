'Scuole sicure': protocollo d'intesa tra comune e prefettura Il documento firmato ieri dal sindaco Mastella e il prefetto Cappetta

Via libera a Benevento al Protocollo d'intesa tra Comune e Prefettura nell'ambito dell'iniziativa 'Scuole sicure'. Il documento è stato firmato ieri dal sindaco Clemente Mastella e il Prefetto, Francesco Antonio Cappetta presso il Palazzo del Governo. "Un protocollo di intesa - viene evidenziato in una nota - per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici nell'ambito dell’iniziativa “Scuole sicure” promossa dal Ministero dell’Interno e finanziata dal 'fondo per la sicurezza urbana'. Il Comune di Benevento, individuato tra gli enti potenzialmente destinatari delle risorse del Fondo per l’anno scolastico 2019/2020, ha presentato lo scorso 31 maggio un elaborato progettuale che valutato favorevolmente del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica è stato poi accolto dal Ministero nei limiti del finanziamento previsto e per l’importo di circa 34.200 euro. Con la sottoscrizione del protocollo la Prefettura e il Comune hanno quindi formalizzato i rispettivi e reciproci impegni per l’attuazione del progetto. che prevede in primo luogo il rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza condotte dalla Polizia Municipale in stretto raccordo con le forze di polizia nelle vicinanze degli istituti scolastici di secondo grado del capoluogo. Saranno inoltre promosse campagne informative volte alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti con il coinvolgimento diretto degli studenti e la condivisione dei dirigenti delle istituzioni scolastiche nonché la collaborazione dell’Asl di Benevento".