Ex Iacp. C'è un esposto alla Corte dei Conti L'associazione Io X Benevento vuole vederci chiaro sulla gestione

Un esposto denuncia alla Corte dei Conti sulla gestione dell'Acer, l'Agenzia Campana per l'edilizia residenziale, ex Iacp. Lo ha presentato oggi l'associazione Io X Benevento che interviene sul tema delle politiche abitative dopo aver presentato all'Agenzia i problemi segnalati dai cittadini e non aver mai ricevuto alcuna risposta.

“Sono diversi i casi raccolti in associazione su anomalie nella gestione degli immobili per i quali mancherebbe la manutenzione creando gravi problemi. Abbiamo guardato alla gestione dell'ente rilevando anomalie assurde”.

Così il Presidente di Io X Benevento Giuseppe Schipani che richiama “una relazione dei revisori dei conti che evidenzierebbe una massa debitoria ingente determinata da incarichi di consulenza e transazioni”.

E dunque prosegue: “Abbiamo dunque deciso di sottoporre questa massa debitoria, che riteniamo il risultato di una cattiva gestione, alla Procura della Corte dei Conti. Chiediamo dunque l'intervento della magistratura contabile”.

Dopo aver esposto le gravi carenze che si ritrovano negli immobili Schipani prosegue: “Vorremmo verificare cosa ha fatto il commissario Gentile per risolvere le segnalazioni dei revisori dei conti”.