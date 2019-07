Provincia, delegazione trattante: Di Maria detta gli indirizzi "Si punta a garantire il miglioramento dei servizi dell'Ente"

Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ha dettato gli indirizzi di parte politica alla Delegazione trattante dell’Ente per il finanziamento delle politiche di sviluppo delle risorse umane. "I paletti individuati dal Presidente Di Maria - viene precisato in una nota - sono volti a garantire il miglioramento dei servizi dell’Ente e dovranno ora essere confrontati con le rappresentanze sindacali dei lavoratori per giungere alla stipula del contatto collettivo integrativo della Provincia. Questi punti essenziali: conferma delle risorse vincolate per le progressioni economiche orizzontali, alle indennità di comparto e al re-inquadramento; finanziamento delle posizioni organizzative previste dalla nuova organizzazione dell'Ente; destinazione delle risorse finanziare la progressione orizzontale nella misura massima del 50 per cento dei dipendenti in servizio per le categorie A-B-C-D; riconoscimento e revisione (se necessario) dei criteri e dei compensi contrattuali per turno, reperibilità, compensi articolo 24, indennità di responsabilità, indennità condizioni di lavoro secondo la nuova disciplina contrattuale, in favore dei dipendenti interessati; verifica applicabilità dell'indennità di servizio esterno per la polizia locale; verifica applicabilità dell'indennità di funzione della polizia locale e, se del caso, della indennità di specifiche responsabilità; destinazione delle risorse necessarie ai premi correlati alla performance organizzativa e individuale, nonché al differenziale del premio individuale con eventuale revisione della scheda di valutazione, il tutto in correlazione con gli obiettivi di miglioramento valutati dall'Organismo Indipendente di Valutazione. I compensi - conclude la nota - dovranno essere assegnati per stimolare un adeguato incremento dei livelli di efficienza e produttività dei servizi, premiando l'impegno e la qualità delle performance, non essendo consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi".