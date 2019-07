Sfalcio delle erbacce e giostrine: operai al lavoro in città Feleppa: "Piano operativo anche per ripulire strade esterne all'area urbana"

Continuano a Benevento i lavori di manutenzione straordinaria di alcune giostrine in villa comunale, che tra poche ore saranno riconsegnate ai piccoli utenti e nelle aree verdi.

La ditta incaricata dal Comune continua lo sfalcio dell'erba in varie zone della città. “Oggi – spiega Angelo Feleppa, consigliere comunale con delega al Verde Pubblico - nel centro storico e in altri punti della città operai al lavoro per le operazioni di rimozione delle erbacce. Domani mattina toccherà alla zona del rione Ferrovia”.

Feleppa inoltre annuncia che con il sindaco Clemente Mastella e il dirigente Iadicicco, “è stato attuato un piano operativo da subito che prevede interventi di interfaccia lungo le strade esterne all'area urbana, di proprietà dell'ente, a tutela della incolumità pubblica”.