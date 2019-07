Parcheggi rosa, la soddisfazione della consulta delle donne La presidente Furno: "Una città più vivile e a misura di bambino"

Dopo l'approvazione in aula del regolamento per i parcheggi rosa a Benevento esulta la consulta delle donne. All'indomani dell'approvazione in consiglio del documento, infatti, il comitato di coordinamento della Consulta delle Donne "ringrazia il sindaco, la giunta e il consiglio comunale tutto per l'approvazione del regolamento dei parcheggi rosa all'unanimità nella seduta di ieri". Ed aggiunge: "Un ringraziamento a tutti coloro che a vario titolo hanno lavorato e collaborato durante il lungo iter burocratico di elaborazione del regolamento che ha richiesto un intenso lavoro di studio e sensibilizzazione realizzato dalla consigliera Delegata alle Pari Opportunità Patrizia Callaro e dalla Consulta delle donne per proseguire poi con una prima audizione in Commissione Mobilità di Patrizia Callaro, della Presidente della Consulta delle donne Sara Furno e della Componente Angela De Nisco il 29 gennaio 2019. Nei mesi successivi la Consulta e la Consigliera Callaro hanno svolto una attività di approfondimento e studio prima per la verifica delle modalità di attuazione della delibera di indirizzo, già assunta dalla giunta nel gennaio 2017, e poi per la redazione del testo e la sensibilizzazione di tutte le parti coinvolte, concluso con il passaggio in Commissione affari istituzionali. I parcheggi rosa sono un segno di civiltà e sensibilità, già attuati in molte città italiane in attesa che vengano inseriti nel Nuovo Codice della Strada, al momento fermo in discussione in Parlamento".

"Siamo certe che nonostante le difficoltà economiche del Comune gli stalli rosa verranno realizzati nel più breve tempo possibile, al fine di realizzare una città più vivibile ed a misura di bambino - ha dichiarato la Presidente della Consulta delle donne Sara Furno - con tutte le componenti della Consulta e con la Consigliera alle Pari opportunità Patrizia Callaro continueremo a lavorare e a proporre all'Amministrazione comunale iniziative per creare le condizioni nelle quali il diritto alla parità di genere nella vita locale sia più facilmente attuabile".