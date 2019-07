Confcommercio: bene regolamento dehors ora la questione stalli L'organizzazione auspica una risoluzione della problematica in tempi brevi

"Apprendiamo con piacere l’approvazione in consiglio comunale del regolamento per i dehors. Si tratta di un passo in avanti che siamo sicuri segnerà il passo di una ripresa economico/commerciale che ci auguriamo possa arrivare presto".

Così Confcommercio Benevento sulla questione dehors. "Riteniamo però - prosegue - che la soluzione potesse essere individuata molto prima se si fosse ad esempio valutata la nostra proposta di realizzare dehors con i fondi della fondazione Città Spettacolo e di utilizzare gli stessi, nella zona del centro storico, nella doppia veste di punti informativi.

Bisogna ora concentrarsi sul futuro, plaudiamo per questo all’istituzione dei parcheggi rosa, che finalmente sono arrivati anche a Benevento, ma anche in questo caso ricordiamo che già nel 2017 li proponemmo all’allora assessore alla mobilità Amina Ingaldi. Resta invece aperta la questione della regolamentazione degli stalli, in particolare quelli per i residenti.

Nonostante le nostre proposte e segnalazioni, ancora non si giunge ad una definizione del problema che a nostro avviso resta di urgente risoluzione.

Le così dette strisce gialle in alcune zone restano illegittime, sussistono, infatti, situazioni paradossali, dove la totalità dei parcheggi restano destinati solo ai residenti e questo non incentiva certo il commercio.

Per questo motivo ci auguriamo che per questa problematica la soluzione giunga in tempi certi ma soprattutto brevi".