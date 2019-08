Dipartimento scienze Unisannio, nuova organizzazione Ecco come saranno le attività didattiche da settembre

Dal prossimo settembre le attività del Dipartimento di Scienze e Tecnologie (DST) di Unisannio si svolgeranno tra il plesso di via Calandra e il nuovo edificio in via De Sanctis. Ecco come saranno organizzate.

In particolare, le attività didattiche dei corsi di laurea triennale in Scienze biologiche, in Biotecnologie e in Scienze geologiche (lezioni, laboratori informatici e laboratori didattici per le Scienze geologiche) oltre ai corsi di supporto/tutorato d’aula in Chimica, Fisica e Matematica si terranno presso il Polo didattico di Via Nicola Calandra n. 4.

Le attività curriculari inerenti i laboratori didattici per i corsi di laurea in Scienze biologiche ed in Biotecnologie saranno svolte presso il Polo Ricerca del DST in Via De Sanctis.

In via Calandra verranno svolte anche le attività didattiche di secondo livello del DST, quali il corso di laurea magistrale in Biologia, articolato nei due curricula Biosanitario e Risorse alimentari e Nutrizione, il corso di laurea magistrale in Biotecnologie genetiche e molecolari, il corso di laurea interateneo in convenzione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e con l'Istituto di Ricerca Gaetano Salvatore - Biogem s.c.ar.l. in Ariano Irpino ed il corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche.

I laboratori di Ricerca presso il Polo Ricerca del DST in Via De Sanctis ospiteranno gli studenti dei suddetti corsi di laurea magistrale per le attività di tesi e di tirocinio.

Nella sede di Via Calandra vi sono gli uffici di Direzione, Amministrativo, di Supporto amministrativo e didattico e di Supporto ai Laboratori Didattici di tutti i corsi di studio del DST.

“L’organizzazione didattica e di servizio agli studenti per il prossimo anno accademico – dichiara il direttore del Dipartimento Maria Moreno - ha visto l’ottimizzazione degli orari degli insegnamenti ed il coordinamento tra attività in aula ed attività in laboratorio ed in campo (per quel che riguarda I corsi di laurea in ambito geologico).

Tutto ciò in attesa del completamento del Polo didattico di Via dei Mulini destinato al DST che disporrà di aule, laboratori didattici e informatici ed uffici amministrativi.

Il numero di studenti che frequentano i corsi afferenti al DST – continua la professoressa Moreno - è elevato e l’impegno profuso dall’Università del Sannio nella realizzazione del Polo Ricerca e del Polo didattico destinati al DST sarà ripagato in termini di soddisfacimento delle esigenze di formazione dei nostri studenti presenti e futuri. Di fatto, la realizzazione del Polo Ricerca inaugurato il 4 luglio 2019, già ha permesso a tutti i docenti e personale tecnico-amministrativo del DST di implementare l’offerta in termini di servizi alla ricerca e alla didattica. Inoltre, dal miglioramento dei servizi traggono benificio anche le attività di ricerca in collaborazione con istituti esteri nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Salute”.