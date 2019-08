Stella al merito del lavoro, ecco come candidarsi Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato l'istruttoria per il conferimento

Com'è noto il 1° maggio di ogni anno vengono consegnate le decorazioni della 'Stella al Merito del Lavoro', previste dalla legge 5.2.1992, nr. 143, a lavoratori in servizio o pensionati dipendenti da imprese pubbliche o private, anche se soci di imprese cooperative, nonché da aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti pubblici, che si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, di laboriosità e di buona condotta. Le procedure potranno interessare anche i lavoratori italiani dipendenti da aziende italiane operanti all'estero.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato l'istruttoria per il conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro che saranno consegnate il prossimo 1° maggio 2020. Le candidature potranno essere inoltrate dalle aziende, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali o direttamente dai lavoratori interessati, agli Ispettorati Interregionale del Lavoro aventi sede nel capoluogo di Regione, entro il termine del 31 ottobre 2019 corredate da documentazione che dimostri il possesso della cittadinanza italiana, di aver compiuto 50 anni di età alla data del 31.10.2019, di aver svolto un periodo minimo di 25 anni di occupazione ininterrotta alle dipendenze della stessa azienda o alle dipendenze di aziende diverse purché il passaggio da una azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali, della professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda ed, inoltre, il curriculum vitae, l'autorizzazione da parte dell'interessato al trattamento dei dati personali, recapito telefonico ed e-mail.

Per i lavoratori italiani dipendenti da aziende italiane operanti all'estero, le eventuali candidature dovranno essere presentate alla rappresentanza diplomatica o all'Ufficio consolare di riferimento.