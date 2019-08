Partono lavori in varie zone della città: sosta vietata Da Lunedì manutenzione su via Napoli e via delle Puglie

Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Lavori Pubblici, Mario Pasquariello, rendono noto che, dopo gli interventi effettuati a Capodimonte, a Cretarossa e al viale Mellusi, lunedì 5 agosto avranno inizio anche i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di via Napoli e via delle Puglie.

Nel primo tratto di via Napoli i lavori consisteranno nella fresatura della pavimentazione esistente e nella successiva posa della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso, Si provvederà, inoltre, al ripristino dei marciapiedi ammalorati e alla risistemazione della segnaletica orizzontale. Nel secondo tratto di via Napoli si provvederà alla demolizione della pavimentazione in cubetti, al livellamento della superficie sottostante e alla rimessa in opera dei cubetti recuperati, oltre che alla risistemazione della segnaletica orizzontale.

Nel primo tratto di via delle Puglie si provvederà alla fresatura della pavimentazione esistente e alla successiva posa della nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso, oltre che alla sistemazione della segnaletica orizzontale. Nel secondo tratto di via delle Puglie, invece, si provvederà alla demolizione della pavimentazione esistente, allo scavo per la creazione di un nuovo cassonetto, all’apposizione dello strato di fondazione in misto stabilizzato e all’apposizione del conglomerato bituminoso. Sarà, quindi, risistemata la segnaletica orizzontale.

Nel tratto via Napoli – via delle Puglie sarà, inoltre, demolita la pavimentazione dei marciapiedi ammalorata (con conseguente demolizione del sottofondo) e verranno apposte delle mattonelle di asfalto.

In occasione dei suddetti lavori, che saranno effettuati dalla Tecknimond Srl, verrà conseguentemente attuato il seguente dispositivo:

chiusura al traffico e istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” su via Napoli (nel tratto compreso tra via Tommaselli - via Bacchelli e via delle Puglie) e su via delle Puglie (tratto compreso tra via Napoli e via dei Mulini) dalle ore 7 del 5/08/2019 a fine lavori;

inversione del senso di marcia dalle ore 7 del 5/08/2019, e per tutta la durata dei lavori, in via dei Mulini (tratto compreso tra l’incrocio con via delle Puglie l’incrocio e via De Santis – Rampa S. Barbato), anche con l’impiego di movieri, al fine di permettere ai veicoli e agli autobus urbani di raggiungere tutte le zone della città;

istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta su ambo i lati di via dei Mulini (nel tratto compreso tra via delle Puglie e via De Santis – Rampa S. Barbato) dalle ore 7 del 5/08/2019 a fine operazioni di inversione del senso di marcia della viabilità;

istituzione del divieto di sosta con tabellina aggiuntiva “rimozione coatta” sul lato destro di via dei Mulini (nel tratto compreso tra via delle Puglie e via De Santis – Rampa S. Barbato) dalle ore 7 del 5/08/2019, dopo l’inversione del senso di marcia della viabilità, sino al termine dei lavori.