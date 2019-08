'Estate in villa' al via con il concerto del maestro Cascone Domenica sarà celebrata la giornata della sicurezza stradale

"Il 'Nostro concerto' diretto dal Maestro Antonello Cascone, aprirà la manifestazione 'Estate in villa'. E' quanto annunciato in una nota in cui viene precisato che "l’evento culturale che interesserà il periodo dal 3 al 23 agosto è organizzato dall’Automobile Club di Benevento e dall’Ar.Cu.M con il patrocinio del Comune e dell’Ente Camerale di Benevento e la direzione artistica di Antonio Benvenuto. Sono previsti vari eventi e nell’immediato domenica 4 agosto dalle ore 11 alle 21 l’Automobile Club di Benevento in sinergia con le forze dell’ordine celebrerà la giornata della sicurezza stradale. Nella circostanza verrà allestita una pista con auto elettriche per iniziare i bambini alla cultura di una mobilità responsabile".