Caso Samte. Pagliuca: "Contattato il Ministero del Lavoro" "Le condizione dello Stir, dopo l'incendio dell'agosto scorso, si aggravano sempre di più

“La Uil Trasporti Av/Bn da sempre attenta alle problematiche che, in questi ultimi tempi, il nostro territorio sta subendo, è costretta a fare una precisazione sulla questione Samte”.

Così il segretario Cosimo Pagliuca in una nota che prosegue: “Le condizioni dello STIR di Casalduni, con il passar del tempo, si aggravano sempre di più, di fatti dopo l’incendio avvenuto il 23 agosto dello scorso anno, l’impianto resta bloccato per il persistere del materiale combusto che non viene ancora rimosso e ne blocca il riavvio, anche se parziale, ed inoltre i lavori di ristrutturazione anche se già finanziati dalla Regione Campania, non sono ancora iniziati. Anche la recente assemblea Provinciale dei Sindaci, che di fatto ha bocciato l’approvazione della nuova tariffa, pregiudica fortemente le prospettive di ripresa. Sapendo che l’attuale fermo dello STIR, si traduce in un aumento considerevole dei costi per i comuni. Bene ha fatto la senatrice Sandra Lonardo, sempre attenta sulle questioni del nostro territorio ad effettuare una interrogazione parlamentare per richiamare l’attenzione di tutti su un impianto strategico per i rifiuti nel Sannio e che da lavoro a 52 dipendenti. Il 5 luglio per tentare di sbloccare la lunga fase di stallo è stato interessato il Ministero del Lavoro, ed è stato richiesto un incontro per l’utilizzo di ammortizzatori sociali, nelle more del riavvio dell’impianto. Adesso toccherà definire questo percorso in Regione Campania per nuovi ammortizzatori sociali per riorganizzazione aziendale. Tenuto conto che il Ministero del Lavoro, sosterrà questo percorso di fronte ad impegni precisi ed assunzione di responsabilità, da parte di tutti, per una reale riapertura e ripresa dell’attività lavorativa. A conferma di quanto detto, la Uil Trasporti, anche stamattina, ha avuto contatti con il Ministero del Lavoro, interessando Ugo Menziani quale I° dirigente del Ministero che ci ha delucidato su tutti i passaggi propedeutici ha sbloccare la vertenza. Sia chiaro che la Uil Trasporti Av/Bn sarà sempre vigile e non demorderà di interessare ancora una volta il Ministero affinchè si sblocchi la vertenza tutta”.