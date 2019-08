Oltre 36 milioni di euro per la sanità sannita Dettagliato il piano di Edilizia Ospedaliera della Regione, annunciato oggi dal Presidente De Luca

Venti milioni e 200mila euro per l'ospedale Rummo di Benevento, oltre 15 milioni e mezzo per l'Asl e oltre un milione di euro per l'Ospedale FatebeneFratelli di Benevento.

Sono le risorse per il Sannio annunciate del Presidente della Regione Vincenzo De Luca nell'incontro indetto a Palazzo Sanata Lucia per illustrare il Piano di Edilizia Ospedaliera, per l'importo di 1 miliardo e 80 milioni di euro.

Un provvedimento approvato il primo agosto con il passaggio finale in Conferenza delle Regioni, dopo una istruttoria durata 15 mesi che De Luca commenta come: “un risultato straordinario conseguito dal Governo regionale che accede a questo finanziamento per la prima volta dopo quasi vent'anni. Abbiamo potuto accedere a questi fondi avendo innanzitutto risanato i bilanci e avendo creato e approvato una nuova e coerente rete ospedaliera. Sono risorse importanti, decisive per ristrutturare decine e decine di strutture ospedaliere e di realizzare una pagina nuova nella sanità campana".

Oltre 60 interventi gli interventi programmati per la Campania per la quale, De Luca, conta di chiudere il capitolo commissariamento.

Nel dettaglio per l'azienda ospedaliera San Pio la somma di 20milioni e 200mila euro è così suddivisa: 8.700.000,00 per Realizzazione del Polo di Emergenza dell'Azienda Ospedaliera “San Pio”; 4.500.000,00 per l'adeguamento funzionale e adeguamento della Centrale di Sterilizzazione del P.O. Rummo; 7.000.000,00 per la realizzazione unità operativa di medicina nucleare.

Per l'Asl di Benevento così divisi: 3.594.469,00 per l'Acquisto di apparecchiature elettromedicali per l’ASL di Benevento; 2.090.816,00 per la costruzione di un immobile da destinare a Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Benevento;

2.305.531,00 per la costruzione di un centro integrato polivalente per la cura e la riabilitazione dei portatori di disabilita' fisiche, psichiche e sensoriali e sede del DSM ed annessi ambulatori in Benevento; 2.090.816,00 per la costruzione di un immobile da destinarsi a sede centrale amministrativa dell’ASL;

5.600.000,00 per la costruzione di 2 immobili da destinare ad attività sanitarie nei comuni di Montesarchio e Cautano.

Per l'adeguamento funzionale dell’Ospedale “Sacro Cuore di Gesù” Fatebenefratelli di Benevento: 1.069.417,00.