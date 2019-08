Interruzione idrica domenica notte nella zona alta Benevento Interessata via Avellino, quartiere Mellusi ed altre strade

Gesesa comunica che a causa di un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Avellino, del Comune di Benevento, sarà costretta a sospendere l'erogazione idrica dalle 22 di domenica 05 agosto 2019 all'1 di lunedì 6 agosto, nelle seguenti zone: Via Avellino, via del Sole, Piazza Castello, via Fontanelle, via Saragat, via Perasso, viale Mellusi fino all'incrocio con via De Caro, Piazza Risorgimento, via Caggiano, Viale dei Rettori, Corso Garibaldi fino incrocio con via verdi, via 24 maggio, via Monteforte, via Ponticelli, via Schipa, via Umberto I, via Annunziata, via Tenente Pellegrino, via Collevaccino, via Ferrelli, via Vianelli.

Gesesa ricorda che é sempre attivo il numero verde per emergenze e guasti 800 511717 e che per notizie e aggiornamenti in tempo reale basta consultare il sito www.gesesa.it e la pagina Facebook dell'azienda sannita del servizio idrico integrato.